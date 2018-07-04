У Китаї понад 115 тисяч осіб постраждали через зливи
Місцями випало понад 300 мм опадів.
У китайській провінції Сичуань від проливних дощів постраждали 115,9 тис. осіб.
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Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на провінційний штаб з боротьби з повенями і засухою.
Через зливи також постраждали 4,44 тис. га сільгоспугідь, було перервано рух 162 автошляхами. Під натиском злив виявилися міста Ченду, Лешан, Гуан'юань, Мейшань, Мяньян, Яань, Бачжун і Деян. У повіті Цзитун було зареєстровано максимальну кількість опадів - 315 мм
Нагадаємо, пішохідний міст обвалився в Мумбаї в результаті проливних дощів.
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