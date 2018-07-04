Майже вересень: у Києві зареєстрували два температурні рекорди

11:41, 4 липня 2018
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У столиці 2 липня температура не піднялась вище +14,9°.

Погода в Києві встановлює рекорди / sunny7.ua
Погода в Києві встановлює рекорди / sunny7.ua

У понеділок, 2 липня, у Києві були побиті два температурних рекорди.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +29° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, максимальна температура не піднялась вище +14,9°, що на 1,3° холодніше, ніж було у цей день в 1913 році. Середня добова температура становила 12º, що на 0,1º нижче за попередній рекорд, який був зафіксований у цей день у 1908 році. 

В обсерваторії зазначають, що за кліматичною нормою така температура відповідає 24 вересня.

Нагадаємо, 4 липня в Києві без опадів, температура до +23°.

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