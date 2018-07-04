Майже вересень: у Києві зареєстрували два температурні рекорди
У столиці 2 липня температура не піднялась вище +14,9°.
У понеділок, 2 липня, у Києві були побиті два температурних рекорди.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +29° (карта)
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Так, максимальна температура не піднялась вище +14,9°, що на 1,3° холодніше, ніж було у цей день в 1913 році. Середня добова температура становила 12º, що на 0,1º нижче за попередній рекорд, який був зафіксований у цей день у 1908 році.
В обсерваторії зазначають, що за кліматичною нормою така температура відповідає 24 вересня.
Нагадаємо, 4 липня в Києві без опадів, температура до +23°.
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