Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали жителів п'яти населених пунктів

12:57, 4 липня 2018
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З вогнем борються понад 2 тисячі пожежників.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через природні пожежі, що охопили північ американського штату Каліфорнія, евакуювали жителів п'яти населених пунктів, населенню ще семи районів також рекомендовано евакуюватися.

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Так, площа найбільшої природної пожежі в округах Напа і Йоло збільшилася до 72,5 тис. акрів (приблизно 293 кв. км), передає Xinhua з посиланням на протипожежну службу штату.

У Каліфорнії в гасінні пожеж задіяні понад 2100 пожежників. Відповідні відомства направили 18 вертольотів, 50 бульдозерів і 187 пожежних машин на боротьбу з вогнем. Невеликі осередки загоряння вже локалізовано. За даними пожежників, ситуацію в цих округах вдасться повністю повернути під контроль до 10 липня.

Раніше повідомлялося, що більше 3 000 гектарів лісу знищила пожежа в північній Каліфорнії.

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