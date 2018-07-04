Вулкан Кілауеа на Гаваях не заспокоюється: через нове виверження евакуювали три тисячі осіб

Кілауеа вивергається з початку травня.

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Вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеску активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.

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Виверження тривало близько 10 хвилин. Сильні пориви вітру рознесли киплячу лаву на сотні метрів від епіцентру, повідомляє Euronews.

Кілауеа вивергається з початку травня. За останніми даними, постраждали більше 600 будинків, 455 відновити вже неможливо. Вчені кажуть, що вулкан може затихнути в будь-який момент, але в останній раз вулакан періодично вивергався протягом трьох років.

Нагадаємо, вулкан Агунг на індонезійському острові Балі викинув стовп попелу на висоту двох кілометрів.