Вулкан Кілауеа на Гаваях не заспокоюється: через нове виверження евакуювали три тисячі осіб
Кілауеа вивергається з початку травня.
Вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеску активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.
На Балі вулкан Агунг викинув стовп попелу на висоту двох кілометрів (фоторепортаж)
Виверження тривало близько 10 хвилин. Сильні пориви вітру рознесли киплячу лаву на сотні метрів від епіцентру, повідомляє Euronews.
Кілауеа вивергається з початку травня. За останніми даними, постраждали більше 600 будинків, 455 відновити вже неможливо. Вчені кажуть, що вулкан може затихнути в будь-який момент, але в останній раз вулакан періодично вивергався протягом трьох років.
Нагадаємо, вулкан Агунг на індонезійському острові Балі викинув стовп попелу на висоту двох кілометрів.
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