Жертвою тайфуну "Прапірун" в Японії стала одна людина
Ще кілька людей постраждали.
Цього тижня тайфун "Прапірун" накрив японську префектуру Окінава, одна людина загинула.
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Зараз "Прапірун" рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 45 кілометрів на годину, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.
Наразі одна літня жінка загинула і ще кілька людей постраждали. Метеорологи попереджають про зростаючу небезпеку зсувів і розливу річок.
Нагадаємо, Південна Корея в неділю постраждала від потужних злив, викликаних наближенням до південно-західного узбережжя країни тайфуну "Прапірун".
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