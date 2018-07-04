Жертвою тайфуну "Прапірун" в Японії стала одна людина

15:26, 4 липня 2018
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Ще кілька людей постраждали.

Тайфун накрив Японію / twitter.com/metofficestorms
Тайфун накрив Японію / twitter.com/metofficestorms

Цього тижня тайфун "Прапірун" накрив японську префектуру Окінава, одна людина загинула.

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Зараз "Прапірун" рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 45 кілометрів на годину, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Наразі одна літня жінка загинула і ще кілька людей постраждали. Метеорологи попереджають про зростаючу небезпеку зсувів і розливу річок.

Нагадаємо, Південна Корея в неділю постраждала від потужних злив, викликаних наближенням до південно-західного узбережжя країни тайфуну "Прапірун".

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