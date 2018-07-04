Завтра в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)
Найтепліше буде на півдні.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.
Майже вересень: у Києві зареєстрували два температурні рекорди
На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +27°.
У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі мінлива хмарність, температура до +27°.
За народним прогнозом, 5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 5 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +13°
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Дніпро+26°... +16°
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Донецьк+27°... +14°
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Житомир+23°... +14°
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Запоріжжя+28°... +17°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+24°... +14°
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Кіровоград+25°... +14°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+24°... +13°
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Львів+24°... +13°
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Миколаїв+27°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+24°... +15°
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Рівне+24°... +13°
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Сімферополь+27°... +15°
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Суми+24°... +13°
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Тернопіль+23°... +11°
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Харків+26°... +15°
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Херсон+28°... +18°
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Хмельницький+23°... +11°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+21°... +12°
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Чернівці+25°... +14°
Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 75 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів: 25 %
Схід: 05:49
Захід 20:38
Видимість: 16 км
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