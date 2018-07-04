Завтра в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

16:30, 4 липня 2018
105
0

Найтепліше буде на півдні.

Завтра в Украине без осадков / galleryua.com, viktort
Завтра в Україні без опадів / galleryua.com, viktort

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.

Майже вересень: у Києві зареєстрували два температурні рекорди

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі мінлива хмарність, температура до +27°.

За народним прогнозом, 5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +25° У Києві завтра без опадів, температура до +25°
Жертвою тайфуну "Прапірун" в Японії стала одна людина Жертвою тайфуну "Прапірун" в Японії стала одна людина
Вулкан Кілауеа на Гаваях не заспокоюється: через нове виверження евакуювали три тисячі осіб Вулкан Кілауеа на Гаваях не заспокоюється: через нове виверження евакуювали три тисячі осіб
Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали жителів п'яти населених пунктів Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуювали жителів п'яти населених пунктів
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +29° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +29° (карта)
У столиці Ірландії через посуху обмежили використання води У столиці Ірландії через посуху обмежили використання води
Під Одесою пронісся смерч (відео) Під Одесою пронісся смерч (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
759 мм
2.9 м/с
25 %
Стрічка новин