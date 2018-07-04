У Києві завтра без опадів, температура до +25°

Ввечері у столиці до +21°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 липня, в Києві без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.