Жителі східного узбережжя США потерпають від аномальної спеки, одна людина вже загинула

19:06, 4 липня 2018
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Семиденна хвиля спеки, за інформацією метеорологів, повторюється лише раз на 33 роки.

Від аномальної спеки загинула жінка \ УНІАН
Від аномальної спеки загинула жінка \ УНІАН

Згідно з Національної метеорологічною службою США (NWS), хвиля спеки, яка накрила північний схід США, рухатиметься на захід після 4 липня.

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Населення отримало попередження про надмірну спеку в ніч вівторка, коли температура в Нью-Йорку досягла 106 за Фаренгейтом (41°C), що поєднується з надвисокою вологістю повітря, передає Голос Америки.

Семиденна хвиля спеки, яка, за інформацією NWS, повторюється лише раз на 33 роки, почалась в Нью-Йорку в суботу. За словами метеоролога NWS Дена Пітерсена, частина Нової Англії потерпала від високих температур повітря минулої суботи та неділі.

Відомо, принаймні, про одну смерть, пов’язану з екстремальною спекою. Минулої суботи в Пенсильванії загинула жінка під час роботи в саду. Ще одна смерть – літнього чоловіка з Канзасу, наразі розслідується.

Пітерсен порадив всім, хто збирається святкувати 4 липня надворі, залишатись у тіні та пити багато води. «Будь-хто в місцях з аномальною спекою, має вживати всі можливі заходи безпеки», - додав метеоролог.

Крім екстремальної спеки, NWS попереджає про надмірне забруднення повітря в Нью-Йорку в вечірні години.

Втім, за словами Пітерсена, пізніше цього тижня, на східному узбережжі очікується штормовий фронт, який дещо охолодить повітря та допоможе дихати мешканцям Вашингтону та Філадельфії.

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