Жертвами аномальної спеки в Канаді стали 18 людей
Всі загиблі від перегріву мали супутні захворювання і знаходилися в приміщенні без кондиціонера.
Жертвами аномально спекотної погоди, яка тримається з минулої п'ятниці в ряді східних провінцій Канади, стали щонайменше 18 людей.
Про це повідомляє місцева медична служба, пише dt.ua з посиланням на CBC News.
"Кількість загиблих внаслідок спеки в провінції Квебек зросла в сім разів між вівторком і середою. Дванадцять випадків підтверджені в районі Монреаля і п'ять у східних селищах. Ще один випадок зафіксовано в місті Лаваль", - йдеться в повідомленні.
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Мер Монреаля Валері Плант заявила, що поліція і пожежні обійшли 15 тисяч мешканців, щоб переконатися, що вони справляються зі спекою самостійно. Кількість викликів медичної служби зросла на 30% через спеку, понад 1200 осіб отримали спеціалізовану медичну допомогу.
За даними медиків, всі загиблі від перегріву мали супутні захворювання і знаходилися в приміщенні без кондиціонера.
Останнім часом температура в місті вдень не опускається нижче позначки 33 градусів. Нестерпна спека посилюється також високою вологістю. Метеорологи прогнозують, що холодний фронт прийде в Східну Канаду тільки в п'ятницю. Востаннє спека надовго встановлювалася в Монреалі влітку 2010 року, і тоді це призвело до загибелі в місті 106 осіб.
Раніше УНІАН повідомляв, що наприкінці червня на півдні канадської провінції Ньюфаундленд за кілька годин випало близько 10 см снігу.
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