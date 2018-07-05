В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта)
По всій країні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.
Майже вересень: у Києві зареєстрували два температурні рекорди
На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +27°.
У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі мінлива хмарність, температура до +27°.
За народним прогнозом, 5 липня - день Уляни, день Зинона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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