Сьогодні у Києві до +25°, без опадів

Ввечері у столиці до +21°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 липня, у Києві без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 3,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.

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