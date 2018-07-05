Сьогодні у Києві до +25°, без опадів
Ввечері у столиці до +21°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 липня, у Києві без опадів, температура до +25°.
Майже вересень: у Києві зареєстрували два температурні рекорди
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 3,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 21:11.
Як повідомляв УНІАН, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+25°... +17°
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Донецьк+28°... +15°
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Житомир+25°... +16°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+25°... +17°
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Кіровоград+25°... +15°
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Луганськ+29°... +15°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+26°... +14°
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Миколаїв+28°... +17°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+24°... +15°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+28°... +18°
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Вітер: 2.7 м/с
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