Жителів п'яти областей України попереджають про пожежну небезпеку

09:36, 5 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у п'яти областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні у Києві до +25°, без опадів

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня в Україні без опадів, на півдні до +30°.

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