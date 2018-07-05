Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей

10:52, 5 липня 2018
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Ще 19 людей постраждали.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

14 людей загинули і ще 19 постраждали через проливні дощі в пакистанських провінціях Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва.

У Китаї понад 115 тисяч осіб постраждали через зливи

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національне управління по боротьбі зі стихійними лихами.

Сильні зливи почалися в країні у вівторок, 3 липня, і продовжилися в середу. Найбільше постраждала провінція Пенджаб. Розгул стихії призвів до загибелі 12 осіб, 17 постраждали, один будинок виявився змитий зливовими потоками. У Хайбер-Пахтунхві двоє людей загинули і ще двоє постраждали.

Очікується, що кількість опадів почне зменшуватися з 5 липня.

Нагадаємо, цього  тижня тайфун "Прапірун" накрив японську префектуру Окінава, одна людина загинула.

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