Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей
Ще 19 людей постраждали.
14 людей загинули і ще 19 постраждали через проливні дощі в пакистанських провінціях Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва.
У Китаї понад 115 тисяч осіб постраждали через зливи
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Національне управління по боротьбі зі стихійними лихами.
Сильні зливи почалися в країні у вівторок, 3 липня, і продовжилися в середу. Найбільше постраждала провінція Пенджаб. Розгул стихії призвів до загибелі 12 осіб, 17 постраждали, один будинок виявився змитий зливовими потоками. У Хайбер-Пахтунхві двоє людей загинули і ще двоє постраждали.
Очікується, що кількість опадів почне зменшуватися з 5 липня.
Нагадаємо, цього тижня тайфун "Прапірун" накрив японську префектуру Окінава, одна людина загинула.
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