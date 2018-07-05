Захід США потерпає від лісових пожеж

У штатах Каліфорнія, Колорадо і Юта евакуюють людей.

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Лісові пожежі охопили кілька штатів на заході США.

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Так, стихійне лихо стало причиною евакуації людей у штатах Каліфорнія, Колорадо і Юта, передає Euronews.

Влада Колорадо оголосила про евакуацію жителів з більш ніж 2,5 тисяч будинків, полум'я тут охопило вже близько 100 житлових будівель. У штаті Юта свої будинки покинули близько 300 сімей. У цьому штаті пожежа палає на 120 кв. км.

Засуха і сильна спека сприяють поширенню вогню та ускладнюють роботу пожежників.

Нагадаємо, через природні пожежі, що охопили північ американського штату Каліфорнія, евакуювали жителів п'яти населених пунктів, населенню ще семи районів також рекомендовано евакуюватися.