В Еквадорі стався землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У четвер, 5 липня, в Еквадорі стався землетрус магнітудою 4,9.
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 16 км на захід від населеного пункту Пуерто-Вільяміль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, число жертв землетрусу в Японії досягло п'яти осіб. Серед загиблих — дев'ятирічна дитина. Поранення і травми отримали 395 осіб.
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