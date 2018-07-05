Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Еквадорі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 5 липня, в Еквадорі стався землетрус магнітудою 4,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 16 км на захід від населеного пункту Пуерто-Вільяміль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Японії досягло п'яти осіб. Серед загиблих — дев'ятирічна дитина. Поранення і травми отримали 395 осіб.