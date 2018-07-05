Завтра атмосферні фронти принесуть до України дощі та грози - синоптик
У п'ятницю в Україні буде тепло.
Завтра, 6 липня, в Україні очікуються дощі та грози, зумовлені атмосферними фронтами.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"В Україну хвости цих фронтів завтра, 6 липня, принесуть дощі і навіть грози. Опади найбільш ймовірні у північних, західних областях, плюс Вінниччина та Черкащина. На сході, півдні та у більшості центральних областей буде сухо, сонячно, малохмарно та дуже тепло", - йдеться в повідомленні.
За словами Діденко, у межах України завтра очікується +25...+30 градусів.
Нагадаємо, протягом найближчих днів у п'яти областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
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