Завтра атмосферні фронти принесуть до України дощі та грози - синоптик

14:27, 5 липня 2018
62
0

У п'ятницю в Україні буде тепло.

Завтра в Україні очікуються грощи / УНІАН
Завтра в Україні очікуються грощи / УНІАН

Завтра, 6 липня, в Україні очікуються дощі та грози, зумовлені атмосферними фронтами.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта)

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"В Україну хвости цих фронтів завтра, 6 липня, принесуть дощі і навіть грози. Опади найбільш ймовірні у північних, західних областях, плюс Вінниччина та Черкащина. На сході, півдні та у більшості центральних областей буде сухо, сонячно, малохмарно та дуже тепло", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, у межах України завтра очікується +25...+30 градусів.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у п'яти областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра атмосферні фронти принесуть до України дощі та грози - синоптик Завтра атмосферні фронти принесуть до України дощі та грози - синоптик
Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей
Жителів п'яти областей України попереджають про пожежну небезпеку Жителів п'яти областей України попереджають про пожежну небезпеку
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта)
Жителі східного узбережжя США потерпають від аномальної спеки, одна людина вже загинула Жителі східного узбережжя США потерпають від аномальної спеки, одна людина вже загинула
У Києві завтра без опадів, температура до +25° У Києві завтра без опадів, температура до +25°
Завтра в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло і без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
72 %
761 мм
2.9 м/с
39 %
Стрічка новин