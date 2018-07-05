У Китаї через зсуви і повені постраждали понад 260 тисяч осіб

Семеро людей загинули.

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Семеро людей загинули, понад 260 тисяч людей постраждали від повеней і зсувів, викликаних проливними дощами на заході Китаю.

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Від розгулу стихії постраждали жителі проивнций Сичуань і Шеньсі, передає Euronews.

У провінції Сичуань у зоні лиха опинилися 22 адміністративні одиниці, у тому числі місто Ченду. Порушено транспортне сполучення на більш ніж 160 дорогах, пошкоджені мости, житлові будови і школи, затоплено тисячі гектарів сільгоспугідь.

Також в провінції Шеньсі із затоплених районів були евакуйовані три тисячі осіб.

Нагадаємо, 14 людей загинули і ще 19 постраждали через проливні дощі в пакистанських провінціях Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва.