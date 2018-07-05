В Україні завтра буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На півдні до +30°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 липня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта)
На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +27°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +28°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +28°.
За народним прогнозом, 6 липня — мучениці Агрипини, (Горпини). З цього дня починається "купальний сезон".
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 6 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+28°... +16°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+28°... +17°
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Івано-Франківськ+27°... +13°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+26°... +15°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+26°... +14°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+24°... +15°
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Сімферополь+29°... +17°
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