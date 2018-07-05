В Україні завтра буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

16:30, 5 липня 2018
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На півдні до +30°.

Завтра місцями очікуються грози / Фото УНІАН
Завтра місцями очікуються грози / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 липня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +30° (карта)

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +27°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +28°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +28°.

За народним прогнозом, 6 липня — мучениці Агрипини, (Горпини). З цього дня починається "купальний сезон".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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