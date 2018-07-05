У Києві завтра пройде дощ з грозою, вдень до +28°

Увечері температура до +22°.

Завтра в Києві пройде дощ з грозою / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер західний та південно-західний, до 4,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:53, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 липня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.

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