У Японії тисячі людей евакуюють через сильні дощі, є загиблий

02:07, 6 липня 2018
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Метеорологи попередили, що дощі можуть тривати до неділі, 8 липня.

Переповнена річка Камо в центрі міста Кіото / REUTERS
Переповнена річка Камо в центрі міста Кіото / REUTERS

У Японії через сильні дощі з околиць Кіото влада наказала 160 тисячам людей евакуюватися.

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Метеорологи попередили, що дощі, які вони назвали "історичними", можуть тривати до неділі, 8 липня, повідомляє Reuters.

Японців також попередили про ймовірні зсуви і сильні вітри.

У західній префектурі Хіого через зливу загинув 59-річний чоловік після того, як його засмоктало до дренажної труби. Ще двоє отримали травми, коли намагались йому допомогти.

Агентство Kyodo повідомило, що через негоду постраждало близько 16 000 людей. На телебаченні транслюють кадри переповненої річки Камо в центрі міста Кіото.

У четвер на японському острові Сікоку випало близько 45,7 см опадів, а протягом наступних кількох днів синоптики прогнозують ще 40 см опадів.

Нагадаємо, на початку липня спека в Японії викликала різке зростання числа потерпілих від теплового удару, три людини загинули від спеки.

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