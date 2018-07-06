У Києві сьогодні до +28°, ввечері пройде дощ з грозою
У столиці сьогодні буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +28°.
Завтра атмосферні фронти принесуть до України дощі та грози - синоптик
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +22°. Вітер західний та південно-західний, до 4,6 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде о 21:11.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 липня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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