Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Пожежна небезпека очікується у п'яти областях.
Сьогодні, 6 липня, у п'яти областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні до +28°, ввечері пройде дощ з грозою
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 липня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.
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