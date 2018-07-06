Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека очікується у п'яти областях.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 6 липня, у п'яти областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 липня, в Україні без опадів, на півдні до +30°.