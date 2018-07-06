Потужні повені накрили Нігерію, вісім людей загинули
Ще двоє зникли безвісти.
Щонайменше вісім людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повені в Нігерії.
Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей
Усі жертви - підлітки або діти, передає Floodlist з посиланням на Державне агентство з надзвичайних ситуацій Нігерії.
У відомстві також відзначають, що в найближчі дні в штатах Енугу, Анамбра та Ебоні існує підвищений ризик повені.
Нагадаємо, семеро людей загинули, понад 260 тисяч осіб постраждали через повені і зсуви, викликані проливними дощами на заході Китаю.
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