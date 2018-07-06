Потужні повені накрили Нігерію, вісім людей загинули

10:53, 6 липня 2018
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Ще двоє зникли безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Щонайменше вісім людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повені в Нігерії.

Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей

Усі жертви - підлітки або діти, передає Floodlist з посиланням на Державне агентство з надзвичайних ситуацій Нігерії.

У відомстві також відзначають, що в найближчі дні в штатах Енугу, Анамбра та Ебоні існує підвищений ризик повені.

Нагадаємо, семеро людей загинули, понад 260 тисяч осіб постраждали через повені і зсуви, викликані проливними дощами на заході Китаю.

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