Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, пройдуть дощі з грозами (карта)
На півдні в неділю до +33°.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах очікується тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +26°. У неділю пройде дощ, +16°...+25°.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і грози, на півдні до +30° (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +13°, вдень +24°. У неділю також очікується гроза, +13°...+29°.
У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +25°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +25°, пройде дощ з грозою.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +15°...+26°. У неділю до +24°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі з грозами. У суботу температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +18°...+28°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +16°...+27°, без опадів.
У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +16°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура повітря +18°...+29°.
У Сімферополі завтра сонячно, +17°...+30°. У неділю +16°...+33°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +18°, вдень +30°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +29°.
У Краматорську в суботу гроза, температура вночі +14°, вдень +30°. У неділю температура до +29°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю +18°...+30°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +19°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +11°, вдень +25°. У неділю пройдуть дощі з грозами, вночі +11°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю температура до +21°, пройде дощ.
У Сваляві завтра пройде дощ з грозою, +24°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +12° ...+22°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +28°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +30°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +19° ...+29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +17°
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Донецьк+29°... +16°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+28°... +17°
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Івано-Франківськ+30°... +15°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+29°... +16°
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Луганськ+29°... +15°
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Луцьк+28°... +14°
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Львів+28°... +15°
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Миколаїв+29°... +18°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+27°... +16°
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Херсон+29°... +19°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+28°... +17°