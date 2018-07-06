Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, пройдуть дощі з грозами (карта)

На півдні в неділю до +33°.

На вихідних в Україні очікуються грози / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах очікується тепла погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +26°. У неділю пройде дощ, +16°...+25°.

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У Львові завтра без опадів, вночі +13°, вдень +24°. У неділю також очікується гроза, +13°...+29°.

У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +25°, без опадів. У неділю вночі +14°, вдень +25°, пройде дощ з грозою.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +15°...+26°. У неділю до +24°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі з грозами. У суботу температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю +18°...+28°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +15°, вдень +26°. У неділю +16°...+27°, без опадів.

Прогноз на 7 липня / УНІАН

Прогноз на 8 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +16°, вдень +27°. У неділю без опадів, температура повітря +18°...+29°.

У Сімферополі завтра сонячно, +17°...+30°. У неділю +16°...+33°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +18°, вдень +30°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +29°.

У Краматорську в суботу гроза, температура вночі +14°, вдень +30°. У неділю температура до +29°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю +18°...+30°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ з грозою, температура до +19°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +11°, вдень +25°. У неділю пройдуть дощі з грозами, вночі +11°, вдень до +23°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю температура до +21°, пройде дощ.

У Сваляві завтра пройде дощ з грозою, +24°, у неділю також очікуються опади, температура повітря +12° ...+22°.

У Затоці в суботу без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +28°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +30°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +19° ...+29°.

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