На вихідних шторм досягне Малих Антильських островів.

В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм / twitter.com/NHC_Atlantic

В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Беріл". Зараз він знаходиться в 2080 км від Малих Антильських островів і рухається на захід зі швидкістю 26 км/год.

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В епіцентрі шторму швидкість вітру сягає 85 км/год. Очікується, що "Беріл" досягне Малих Антильських островів до 8 липня, передає Stormnews з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC).

Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повені в Нігерії.