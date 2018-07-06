В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Беріл"
На вихідних шторм досягне Малих Антильських островів.
В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Беріл". Зараз він знаходиться в 2080 км від Малих Антильських островів і рухається на захід зі швидкістю 26 км/год.
На півдні Китаю від повеней постраждали понад 40 тисяч осіб
В епіцентрі шторму швидкість вітру сягає 85 км/год. Очікується, що "Беріл" досягне Малих Антильських островів до 8 липня, передає Stormnews з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC).
Нагадаємо, щонайменше вісім людей загинули, двоє зникли безвісти в результаті повені в Нігерії.
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