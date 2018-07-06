Спека по всьому світу б'є температурні рекорди

У Канаді через спеку загинули 18 осіб.

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У різних районах Канади, США, Близького Сходу, Великобританії та інших європейських країн встановилася рекордна спека.

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Так, у канадській провінції Квебек через аномальну спеку і високу вологість загинули 18 осіб. Жертвами стали в основному літні люди або особи, які страждають хронічними захворюваннями, повідомляє BBC.

Людей просять найближчим часом бути особливо обережними: завжди мати при собі питну воду, старатися перебувати в кондиціонованих приміщеннях, наглядати за сусідами. Однак медичним установам доводиться працювати в авральному режимі. У Монреалі і околицях кількість дзвінків в невідкладну допомогу досягає 1200 в день, це на третину більше звичайного.

У багатьох регіонах Великобританії зафіксована рекордна температура (наприклад, 31,9° в Глазго і 28,5° в Белфасті), а в деяких районах повідомляли про деформовані від спеки рейки і дахи будинків, що плавляться. А річка Тім обміліла у своїх верхів'ях, залишивши на дні сотні лососів і форелей. 500 з них вдалося врятувати.

Також в одному з штатів Австралії через спеку стало плавитися дорожнє покриття. У результаті кілька десятків автомобілів буквально загрузли в напіврідкому бітумі.

Незвично спекотна погода встановилася і в інших регіонах світу. Баку, Тбілісі, Єреван і ряд міст на півдні Росії також опинилися в зоні високих температур і оновили кліматичні рекорди. В оманському селищі Кураят було зафіксовано найвище значення мінімальної добової температури - 42,6° спеки.

За даними синоптиків, частота і тривалість періодів сильної спеки мають тенденцію до зростання.

Нагадаємо, жертвами аномально спекотної погоди, яка тримається з минулої п'ятниці в ряді східних провінцій Канади, стали не менше 18 осіб.