У Канаді жертвами аномальної спеки стали 34 людини (відео)

Спека в провінції Квебек – найгірша за останні десятки років.

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Кількість жертв аномальної спеки в Канаді зросла до 34 осіб.

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Спека в провінції Квебек – найгірша за останні десятки років. Стовпчик термометра перевищує 30 градусів тепла, йдеться в сюжеті ТСН.

За інформацією місцевих чиновників, більшість загиблих - літні чоловіки, які мали проблеми зі здоров'ям, і в їхніх оселях не було кондиціонерів. У місті відкривають басейни і спеціальні зони, обладнані кондиціонерами.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих.