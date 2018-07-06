У Канаді жертвами аномальної спеки стали 34 людини (відео)

16:14, 6 липня 2018
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Спека в провінції Квебек – найгірша за останні десятки років.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Кількість жертв аномальної спеки в Канаді зросла до 34 осіб.

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Спека в провінції Квебек – найгірша за останні десятки років. Стовпчик термометра перевищує 30 градусів тепла, йдеться в сюжеті ТСН.

За інформацією місцевих чиновників, більшість загиблих - літні чоловіки, які мали проблеми зі здоров'ям, і в їхніх оселях не було кондиціонерів. У місті відкривають басейни і спеціальні зони, обладнані кондиціонерами.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих.

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