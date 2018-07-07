Кількість жертв аномальної спеки в Канаді перевищила півсотні людей

За прогнозами синоптиків, температура повітря до 29 градусів протримається в провінції Квебек до 10 липня.

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Щонайменше 54 людини стали жертвами аномальної спеки за останні шість днів у канадській провінції Квебек.

Про це повідомляє CBC з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я провінції.

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Так, 28 людей загинули в місті Монреаль, дев'ять осіб в регіоні Естра, сім людей - в регіоні Морісі, ще шестеро - в області Монтережи і по одній в областях Лаврентіди, Ланодьє і Лаваль. Більшість загиблих були чоловіками старше 65 років, які мали проблеми зі здоров'ям.

За прогнозами синоптиків, температура повітря до 29 градусів протримається в провінції Квебек до 10 липня.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв аномальної спеки в Канаді зросла до 34 осіб.