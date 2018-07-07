Локальні дощі та "красиве небо": синоптик розповіла, якою завтра буде погода в Україні

16:03, 7 липня 2018
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Завтра протягом дня на Півночі спостерігатиметься температура +25+30 градусів, на Заході +22+26 градусів, на Сході та Півдні подекуди до +32 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вдень у неділю окремі дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі, на Сході, у центральних областях та на Півдні – без опадів. На Одещині можливі лише невеликі опади.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, протягом дня спостерігатиметься температура +25+30 градусів, на Заході +22+26 градусів, на Сході та Півдні подекуди до +32 градусів.

«У Києві буде хороший літній день, красиве небо, багато сонця і ймовірність локального дощу з грозою. Або максимум – збільшення хмарності. Оскільки вітер з півночі, з північного заходу – спеки не буде, +25+27 градусів», – повідомила Діденко.

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