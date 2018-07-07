Проливні дощі в Японії: загинули 49 осіб, ще 48 пропали безвісти (фоторепортаж)
Влада Японії попереджають, що число загиблих може збільшитися із-за повеней і зсувів.
Кількість загиблих в результаті дощів в Японії зросла до 49 осіб.
Про це повідомляє телеканал NHK. Рятувальникам вдалося знайти 5 живих. Всі знайдені поки що без свідомості. Ще 48 осіб вважаються зниклими безвісти.
Жертвами злив у Пакистані стали 14 людей
Влада Японії попереджає, що кількість загиблих може збільшитися через повені і зсуви, викликані рекордними опадами у західній частині країни.
Раніше повідомлялося, що потужні повені накрили Нігерію, вісім людей загинули.
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