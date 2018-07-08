Завтра в Україні втримається спека, ймовірні короткочасні дощі (карта)
За словами синоптика, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.
Погода в Україні в понеділок, 9 липня, буде спекотною та по-справжньому літньою. Майже по всій території – ймовірні короткочасні дощі.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
"Періодичні, локальні дощі завтра – на заході, півночі та на Вінниччині. Південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів", – підкреслює метеоролог.
За словами Діденко, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.
Зокрема, на сході та півдні до +33. А ось у західних регіонах до +23...+27 градусів.
У Києві повітря прогріється до +27...+28 градусів. Столицю вдень може окропити короткочасний дощ із грозою.
Погода на вихідні: в Україні буде спекотно, пройдуть дощі з грозами (карта)
Прогноз погоди на понеділок, 9 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +25…+27
Вінниця – +24…+26
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +24…+26
Суми – +23…+25
Полтава – +25…+27
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +27…+29
Київ – +25…+27
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +15°
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Дніпро+28°... +17°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+25°... +15°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+24°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+30°... +16°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+23°... +13°
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Миколаїв+31°... +18°
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Одеса+28°... +19°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+25°... +13°
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Сімферополь+30°... +18°
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Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+24°... +14°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+26°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+25°... +16°