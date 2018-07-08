Завтра в Україні втримається спека, ймовірні короткочасні дощі (карта)

За словами синоптика, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.

Завтра в Україні втримається спека / фото УНІАН

Погода в Україні в понеділок, 9 липня, буде спекотною та по-справжньому літньою. Майже по всій території – ймовірні короткочасні дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

"Періодичні, локальні дощі завтра – на заході, півночі та на Вінниччині. Південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів", – підкреслює метеоролог.

За словами Діденко, загалом в Україні 9 липня температурні позначки піднімуться до +25...+30 градусів.

Зокрема, на сході та півдні до +33. А ось у західних регіонах до +23...+27 градусів.

У Києві повітря прогріється до +27...+28 градусів. Столицю вдень може окропити короткочасний дощ із грозою.

Прогноз погоди на 9 липня / фото Укргідрометцентр

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Прогноз погоди на понеділок, 9 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +25…+27

Вінниця – +24…+26

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +25…+27

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +27…+29

Київ – +25…+27