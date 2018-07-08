Масштабні повені в Японії - вже загинуло 70 осіб (фото)
Планується евакуювати 4,3 мільйони людей у 23 префектурах від центральної до південно-західної частини Японії.
У Японії загинули щонайменше 70 людей і десятки залишаються зниклими безвісти після того, як проливні дощі спричинили масові повені та зсуви в Західній Японії.
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Як повідомляє KYODO NEWS, рятувальники розширили свій пошук для тих, хто зник без вісти, і для цього залучили 54 000 співробітників поліції, пожежних відомств, Сил самооборони та берегової охорони Японії.
Зазначається, що планується евакуювати 4,3 мільйони людей у 23 префектурах від центральної до південно-західної частини Японії.
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