Масштабні повені в Японії - вже загинуло 70 осіб (фото)

Планується евакуювати 4,3 мільйони людей у 23 префектурах від центральної до південно-західної частини Японії.

Ілюстрація REUTERS

У Японії загинули щонайменше 70 людей і десятки залишаються зниклими безвісти після того, як проливні дощі спричинили масові повені та зсуви в Західній Японії.

Читайте також Кількість жертв аномальної спеки в Канаді перевищила півсотні людей

Як повідомляє KYODO NEWS, рятувальники розширили свій пошук для тих, хто зник без вісти, і для цього залучили 54 000 співробітників поліції, пожежних відомств, Сил самооборони та берегової охорони Японії.

Зазначається, що планується евакуювати 4,3 мільйони людей у 23 префектурах від центральної до південно-західної частини Японії.