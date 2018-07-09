Повені в Японії: кількість жертв зросла до 81

Крім того, зниклими безвісти вважаються 92 людини.

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Жертвами проливних дощів та зсувів ґрунту в Японії стали 81 людини.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після евакуації 2000 мешканців міста Курашікі, яке постраждало найбільше, десятки людей досі залишаються зниклими безвісти, йдеться у повідомленні.

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За інформацією ЗМІ, обов’язкова евакуація оголошена для майже 2 мільйонів людей, їх попередили про небезпеку важких злив та зсувів ґрунту.

Нагадаємо, вранці, 8 липня, повідомлялося, що кількість жертв внаслідок повені в Японії збільшилася до 76 осіб. Крім того, зниклими безвісти вважаються 92 людини. Велика частина з них перебувала на території префектури Хіросіма.