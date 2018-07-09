В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +33°

08:15, 9 липня 2018
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По всій країні буде спекотно.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

Спека по всьму світу б'є температурні рекорди

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з поряснениями Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +30°.

За народним прогнозом, 9 липня - день Давида Суничника. Як стає зрозумілим з назви дня, з цього часу починають збирати суницю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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