В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +33°

По всій країні буде спекотно.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

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На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з поряснениями Температура до +26°. У центрі без опадів, температура до +30°.

За народним прогнозом, 9 липня - день Давида Суничника. Як стає зрозумілим з назви дня, з цього часу починають збирати суницю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.