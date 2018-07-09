Сьогодні у Києві до +25°, без опадів

08:30, 9 липня 2018
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Ввечері у столиці до +21°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
вСьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 9 липня, у Києві без опадів, температура до +25°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер південний і південно-західний, до 2,0 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде в 21:10.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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