Сьогодні у Києві до +25°, без опадів
Ввечері у столиці до +21°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 9 липня, у Києві без опадів, температура до +25°.
Спека по всьму світу чи є температурні рекорди
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +21°. Вітер південний і південно-західний, до 2,0 м/сек.
Сонце в столиці зійшло у 04:53, а зайде в 21:10.
Як повідомляв УНІАН, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+29°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+26°... +15°
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Запоріжжя+31°... +20°
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Івано-Франківськ+25°... +10°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+28°... +16°
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Луганськ+31°... +18°
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Луцьк+25°... +15°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+30°... +19°
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Полтава+27°... +17°
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Сімферополь+30°... +18°
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