Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека зберігається у шести областях.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 9 липня, у шести областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.