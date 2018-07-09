Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:31, 9 липня 2018
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Пожежна небезпека зберігається у шести областях.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 9 липня, у шести областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні у Києві до +25°, без опадів

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"9 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться  повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.

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