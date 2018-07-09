Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека зберігається у шести областях.
Сьогодні, 9 липня, у шести областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.
Сьогодні у Києві до +25°, без опадів
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"9 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться повідомленні.
Нагадаємо, 9 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +33°.
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