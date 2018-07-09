Число жертв повеней в Японії перевищило 100 осіб (відео)

10:51, 9 липня 2018
53
0

Загинули 104 людини.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше 100 людей загинули в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії.

Масштабні повені в Японії - вже загинуло 70 осіб (фото)

Також десятки вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наразі відомо про 104 загиблих, найбільше жертв в префектурі Хіросіма - 42 людини. Більше 50 осіб числяться зниклими безвісти в префектурах Хіросіма і Ехіме. Згідно з прогнозами, кількість загиблих збільшиться.

Для проведення рятувальних робіт японський уряд направив близько 73 тисяч осіб та 70 вертольотів. До спеціальних центрів евакуювали близько 23 тисяч людей.

Раніше повідомлялося про 81 загиблого.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На річках України очікується підвищення рівнів води На річках України очікується підвищення рівнів води
Аномальна спека на планеті побила всі рекорди і наближається до України (відео) Аномальна спека на планеті побила всі рекорди і наближається до України (відео)
У Китаї понад 300 тисяч людей постраждали від повеней У Китаї понад 300 тисяч людей постраждали від повеней
Сьогодні у Києві до +25°, без опадів Сьогодні у Києві до +25°, без опадів
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +33° В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +33°
Повені в Японії: кількість жертв зросла до 81 Повені в Японії: кількість жертв зросла до 81
Завтра в Україні втримається спека, ймовірні короткочасні дощі (карта) Завтра в Україні втримається спека, ймовірні короткочасні дощі (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 17 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
56 %
761 мм
1.6 м/с
2 %
Стрічка новин