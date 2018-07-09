Число жертв повеней в Японії перевищило 100 осіб
Загинули 104 людини.
Більше 100 людей загинули в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії.
Масштабні повені в Японії - вже загинуло 70 осіб (фото)
Також десятки вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
Наразі відомо про 104 загиблих, найбільше жертв в префектурі Хіросіма - 42 людини. Більше 50 осіб числяться зниклими безвісти в префектурах Хіросіма і Ехіме. Згідно з прогнозами, кількість загиблих збільшиться.
Для проведення рятувальних робіт японський уряд направив близько 73 тисяч осіб та 70 вертольотів. До спеціальних центрів евакуювали близько 23 тисяч людей.
Від злив і повеней в Японії загинули щонайменше 94 людини
Раніше повідомлялося про 81 загиблого.
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