Число жертв повеней в Японії перевищило 100 осіб

Загинули 104 людини.

Ілюстрація / REUTERS

Більше 100 людей загинули в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії.

Читайте також Масштабні повені в Японії - вже загинуло 70 осіб (фото)

Також десятки вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Наразі відомо про 104 загиблих, найбільше жертв в префектурі Хіросіма - 42 людини. Більше 50 осіб числяться зниклими безвісти в префектурах Хіросіма і Ехіме. Згідно з прогнозами, кількість загиблих збільшиться.

Для проведення рятувальних робіт японський уряд направив близько 73 тисяч осіб та 70 вертольотів. До спеціальних центрів евакуювали близько 23 тисяч людей.

Раніше повідомлялося про 81 загиблого.