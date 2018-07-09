Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)

Місцями очікується до +34°.

Цього тижня в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, у багатьох областях буде спекотно.

У понеділок в Україні без опадів. На сході до +32°, в інших регіонах-до +23°...+31°.

Прогноз на 9 липня / УНІАН

У вівторок, 10 липня, в Україні місцями практично без опадів. На півдні до +33°.

Прогноз на 10 липня / УНІАН

У середу, 11 липня, місцями пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні та сході - до +34°. В інших регіонах до +30°.

Прогноз на 11 липня / УНІАН

У четвер очікуються дощі з грозами. Вночі по країні +15°...+23°, вдень на півдні та сході до +34°.

Прогноз на 12 липня / УНІАН

У п'ятницю пройдуть дощі. На сході до +33°, в інших регіонах до +32°.

Прогноз на 13 липня / УНІАН

14 та 15 липня в Україні очікуються опади. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +12°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +24°...+33°. У неділю вночі на заході до +13°, вдень в Україні від +23° до +30°.

Прогноз на 14 липня / УНІАН

Прогноз на 15 липня / УНІАН

Народний прогноз

9 липня - день Давида Суничника. Як стає зрозумілим з назви дня, з цього часу починають збирати суницю. 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).

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11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.

12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а спека прибуває. 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.

14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, пішов на косовицю. 15 липня - Фотія. Якщо з'явилися жовті листочки на деревах - до ранньої осені і зими.

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