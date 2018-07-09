Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
Місцями очікується до +34°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, у багатьох областях буде спекотно.
У понеділок в Україні без опадів. На сході до +32°, в інших регіонах-до +23°...+31°.
У вівторок, 10 липня, в Україні місцями практично без опадів. На півдні до +33°.
У середу, 11 липня, місцями пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на півдні та сході - до +34°. В інших регіонах до +30°.
У четвер очікуються дощі з грозами. Вночі по країні +15°...+23°, вдень на півдні та сході до +34°.
У п'ятницю пройдуть дощі. На сході до +33°, в інших регіонах до +32°.
14 та 15 липня в Україні очікуються опади. У суботу вночі прохолодніше буде на заході - до +12°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +24°...+33°. У неділю вночі на заході до +13°, вдень в Україні від +23° до +30°.
Народний прогноз
9 липня - день Давида Суничника. Як стає зрозумілим з назви дня, з цього часу починають збирати суницю. 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +33°
11 липня — преподобних Сергія і Германа. Зозуля в цей день перестала кувати — зима рано прийде.
12 липня - день Петра і Павла. До Петра — немає тепла, а по Петру — та й по теплу. День убуває, а спека прибуває. 13 липня — Собор славних і всехвальних 12 Апостолів. За спостереженнями, якщо комарі і мошки сильно кусаються - до дощу.
14 липня - день Кузьми і Дем'яна. Кузьма і Дем'ян прийшов, пішов на косовицю. 15 липня - Фотія. Якщо з'явилися жовті листочки на деревах - до ранньої осені і зими.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+29°... +18°
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Донецьк+32°... +17°
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Житомир+26°... +15°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+31°... +19°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +19°
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Суми+26°... +16°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+26°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+25°... +16°