У Китаї понад 300 тисяч людей постраждали від повеней

14:10, 9 липня 2018
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Одна людина загинула.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Більше 300 тисяч осіб у китайській провінції Цзяньсі постраждали від повеней, викликаних проливними дощами.

Масштабні повені в Японії - вже загинуло 70 осіб (фото)

Лише за добу в провінції випало 46,3 мм опадів, місцями показники перевищували 100 мм, передає Xinhua.

Відзначається, що за неповною статистикою провінційного штабу по боротьбі з повенями, від повеней страждають 210 волостей 24 повітів. Було затоплено 28,22 тисяч га посівів, зруйновано 93 споруди. 19,7 тис. осіб були змушені евакуюватися до безпечних місць. У селищі Лисюй загинула одна людина.

Нагадаємо, більше 100 людей загинули в результаті повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії.

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