Аномальна спека на планеті побила всі рекорди і наближається до України (відео)

15:01, 9 липня 2018
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Чергове рекордно спекотне літо принесло з собою чимало небезпек.

Це літо у всьому світі видалося аномальним. Відразу в декількох точках світу побиті температурні рекорди. Нестерпно спекотно не тільки в Африці, а й навіть у Північному Сибіру та Канаді.

У зазвичай холодній Канаді цього року екстремально спекотне літо. На вулиці +34 за Цельсієм, але через високу вологість відчуваються всі 40 градусів тепла. За півтора місяці від перегріву загинули 54 канадці.

У Сибіру температура піднялася до +33, це на 10 градусів вище кліматичної норми. Сильна спека і в Каліфорнії – навіть для такого спекотного штату +41 вже занадто. Внаслідок цього спалахують лісові пожежі. В Японії від перегріву загинули троє осіб, ще понад 3500 перебувають у лікарнях.

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У багатьох британських містах зафіксована рекордна для цих місць температура. У ЗМІ повідомлялося про деформовані від спеки рейки та розплавлені дахи будинків британців. Через божевільну спеку в Австралії 50 машин застрягли в розплавленому асфальті.

Від перегріву страждають жителі навіть таких спекотних країн як Ізраїль та Алжир – стовпчик термометра там не опускається нижче +51.

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Повертається спека і в Україну. У північних регіонах синоптики обіцяють +30 і вище, в південних - всі 40 градусів тепла. А ось в Карпатах дощитиме. Суха сонячна погода в країні чергуватиметься з опадами аж до кінця літа.

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