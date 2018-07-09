Аномальна спека на планеті побила всі рекорди і наближається до України (відео)
Чергове рекордно спекотне літо принесло з собою чимало небезпек.
Це літо у всьому світі видалося аномальним. Відразу в декількох точках світу побиті температурні рекорди. Нестерпно спекотно не тільки в Африці, а й навіть у Північному Сибіру та Канаді.
У зазвичай холодній Канаді цього року екстремально спекотне літо. На вулиці +34 за Цельсієм, але через високу вологість відчуваються всі 40 градусів тепла. За півтора місяці від перегріву загинули 54 канадці.
У Сибіру температура піднялася до +33, це на 10 градусів вище кліматичної норми. Сильна спека і в Каліфорнії – навіть для такого спекотного штату +41 вже занадто. Внаслідок цього спалахують лісові пожежі. В Японії від перегріву загинули троє осіб, ще понад 3500 перебувають у лікарнях.
У Канаді жертвами аномальної спеки стали 34 людини (відео)
У багатьох британських містах зафіксована рекордна для цих місць температура. У ЗМІ повідомлялося про деформовані від спеки рейки та розплавлені дахи будинків британців. Через божевільну спеку в Австралії 50 машин застрягли в розплавленому асфальті.
Від перегріву страждають жителі навіть таких спекотних країн як Ізраїль та Алжир – стовпчик термометра там не опускається нижче +51.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
Повертається спека і в Україну. У північних регіонах синоптики обіцяють +30 і вище, в південних - всі 40 градусів тепла. А ось в Карпатах дощитиме. Суха сонячна погода в країні чергуватиметься з опадами аж до кінця літа.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+29°... +18°
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Донецьк+32°... +17°
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Житомир+26°... +15°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+26°... +18°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+23°... +11°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+31°... +19°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +19°
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Суми+26°... +16°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницький+25°... +13°
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Черкаси+26°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+25°... +16°