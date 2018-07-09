До підвищення рівнів води призведуть сильні дощі.

На річках очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Сьогодні, 9 липня, на річках України очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"9 липня на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями на 08:00 6 липня. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, у багатьох областях буде спекотно.