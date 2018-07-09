На річках України очікується підвищення рівнів води
До підвищення рівнів води призведуть сильні дощі.
Сьогодні, 9 липня, на річках України очікується підвищення рівнів води.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +33°
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"9 липня на рiчках басейну Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м над рiвнями на 08:00 6 липня. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, у багатьох областях буде спекотно.
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