У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +24°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 липня, у Києві без опадів, температура до +27°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 1,6 м/сек.
Сонце в столиці зійде у 04:56, а зайде о 21:09.
Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +14°
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Дніпро+29°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+29°... +16°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+24°... +11°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+29°... +19°
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Полтава+28°... +17°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+30°... +19°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+28°... +17°
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Херсон+31°... +20°
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Хмельницький+25°... +13°
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Вітер: 1.6 м/с
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