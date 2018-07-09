У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

17:00, 9 липня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com
Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 липня, у Києві без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 1,6 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 04:56, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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