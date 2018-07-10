Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +33° (карта)

По всій країні буде спекотно.

В Україні сьогодні практично без опадів / rachelpiersigphotography.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.

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На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України практично без опадів. Температура до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +30°.

Прогноз на 10 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).

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