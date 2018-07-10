Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +33° (карта)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.
На заході України практично без опадів. Температура до +26°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +27°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +30°.
За народним прогнозом, 10 липня — преподобного Самсона. На Самсона дощ — сім тижнів буде йти (до бабиного літа).
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +16°
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Дніпро+31°... +19°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +21°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+32°... +19°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +12°
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Миколаїв+32°... +19°
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Одеса+32°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +20°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+25°... +13°
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Харків+29°... +18°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+27°... +18°
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Чернігів+28°... +16°
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Віргінія, США
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Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 60 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:52
Захід 20:37
Видимість: 16 км
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