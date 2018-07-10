У Києві сьогодні до +27°, без опадів
Ввечері у столиці до +24°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 липня, у Києві без опадів, температура до +27°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 1,6 м/сек.
Сонце в столиці зійшло у 04:56, а зайде о 21:09.
Як повідомляв УНІАН, 10 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +16°
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Дніпро+31°... +19°
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Донецьк+32°... +19°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +21°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+32°... +19°
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Луцьк+26°... +14°
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Львів+24°... +12°
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Миколаїв+32°... +19°
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Одеса+32°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +20°
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Суми+27°... +16°
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Тернопіль+25°... +13°
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Харків+29°... +18°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+27°... +18°
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Чернігів+28°... +16°
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Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 60 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:52
Захід 20:37
Видимість: 16 км
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