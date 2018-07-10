У Києві сьогодні до +27°, без опадів

08:30, 10 липня 2018
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Ввечері у столиці до +24°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 липня, у Києві без опадів, температура до +27°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 1,6 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 04:56, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня, в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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