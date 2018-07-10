Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Протягом найближчих днів у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
У Києві сьогодні до +27°, без опадів
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"10-12 липня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +16°
-
Дніпро+31°... +19°
-
Донецьк+32°... +19°
-
Житомир+27°... +16°
-
Запоріжжя+33°... +21°
-
Івано-Франківськ+26°... +12°
-
Київ+27°... +17°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+32°... +19°
-
Луцьк+26°... +14°
-
Львів+24°... +12°
-
Миколаїв+32°... +19°
-
Одеса+32°... +19°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+33°... +20°
-
Суми+27°... +16°
-
Тернопіль+25°... +13°
-
Харків+29°... +18°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+27°... +18°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+24°... +15°
Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 60 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:52
Захід 20:37
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин