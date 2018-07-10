Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10-12 липня у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +33°.