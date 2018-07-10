Жертвами повеней в Японії стали більше 140 людей

Загинула 141 людина.

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У результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, в Японії загинула 141 людина.

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Дощі, які почалися минулого тижня, припинилися. Вода відступила, показавши всі руйнування, які принесла стихія, передає South China Morning Post.

Сьогодні, 10 липня, рятувальники перевіряють кожен будинок у пошуках тих, що вижили, або жертв повеней.

Нагадаємо, для проведення рятувальних робіт японський уряд направив близько 73 тисяч осіб та 70 вертольотів. До спеціальних центрів евакуювали близько 23 тисяч людей.