Жертвами повеней в Японії стали більше 140 людей
Загинула 141 людина.
У результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, в Японії загинула 141 людина.
У Китаї понад 300 тисяч людей постраждали від повеней
Дощі, які почалися минулого тижня, припинилися. Вода відступила, показавши всі руйнування, які принесла стихія, передає South China Morning Post.
Сьогодні, 10 липня, рятувальники перевіряють кожен будинок у пошуках тих, що вижили, або жертв повеней.
Нагадаємо, для проведення рятувальних робіт японський уряд направив близько 73 тисяч осіб та 70 вертольотів. До спеціальних центрів евакуювали близько 23 тисяч людей.
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