За добу на Донеччині сталося 18 пожеж на відкритих територіях

Вогонь не розповсюджувався на значні площі.

На Донеччині сталося 18 пожеж / ДСНС

Протягом доби у Донецькій області сталося 18 пожеж на відкритих територіях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, рятувальники гасили займання сухої трави та гілок, сміття, очерету в Нікольському, Мар’їнському, Мангушському, Покровському, Бахмутському районах та у містах Селідове, Краматорськ, Маріуполь, Дружківка, Торецьк, Слов’янськ.

Зазначається, що завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню на значні площі та повністю ліквідувати всі займання.

Нагадаємо, лісові пожежі охопили кілька штатів на заході США. Так, стихійне лихо стало причиною евакуації людей у штатах Каліфорнія, Колорадо і Юта