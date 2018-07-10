Китай готується до удару тайфуну "Марія"

13:02, 10 липня 2018
27
0

Очікується, що сьогодні тайфун накриє Тайвань.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У ніч на 11 липня на Китай накриє тайфун "Марія". Сильні опади очікуються в ряді регіонів: Тайвань, Фуцзянь, Чжецзян, Цзянсі і Хунань.

У Китаї понад 300 тисяч людей постраждали від повеней

Вдень 9 липня епіцентр тайфуну "Марія" знаходився у 1080 км на південний схід від тайванського повіту Ілань і переміщався в північно-західному напрямку зі швидкістю 30 км на годину, передає Сіньхуа з посиланням на Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями Китаю.

Очікується, що сьогодні потужний тропічний циклон накриє північно-східну частину Тайваню або пройде поряд з островом. Пізніше, у першій половині середовища, він досягне узбережжя провінцій Фуцзянь і Чжецзян на сході Китаю.

Владі регіонів, які можуть зазнати удару стихії, перейти на посилений режим чергування, наказано прийняти превентивні заходи і бути готовими надати допомогу постраждалим від стихії.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, в Японії загинула 141 людина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Жертвами повеней в Японії стали більше 140 людей Жертвами повеней в Японії стали більше 140 людей
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні до +27°, без опадів У Києві сьогодні до +27°, без опадів
Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +33° (карта) Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +33° (карта)
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°
На річках України очікується підвищення рівнів води На річках України очікується підвищення рівнів води
Число жертв повеней в Японії перевищило 100 осіб (відео) Число жертв повеней в Японії перевищило 100 осіб (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
64 %
755 мм
3.6 м/с
2 %
Стрічка новин