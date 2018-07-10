Китай готується до удару тайфуну "Марія"
Очікується, що сьогодні тайфун накриє Тайвань.
У ніч на 11 липня на Китай накриє тайфун "Марія". Сильні опади очікуються в ряді регіонів: Тайвань, Фуцзянь, Чжецзян, Цзянсі і Хунань.
У Китаї понад 300 тисяч людей постраждали від повеней
Вдень 9 липня епіцентр тайфуну "Марія" знаходився у 1080 км на південний схід від тайванського повіту Ілань і переміщався в північно-західному напрямку зі швидкістю 30 км на годину, передає Сіньхуа з посиланням на Міністерство з управління надзвичайними ситуаціями Китаю.
Очікується, що сьогодні потужний тропічний циклон накриє північно-східну частину Тайваню або пройде поряд з островом. Пізніше, у першій половині середовища, він досягне узбережжя провінцій Фуцзянь і Чжецзян на сході Китаю.
Владі регіонів, які можуть зазнати удару стихії, перейти на посилений режим чергування, наказано прийняти превентивні заходи і бути готовими надати допомогу постраждалим від стихії.
Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, в Японії загинула 141 людина.
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