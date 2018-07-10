Киян попереджають про грози та сильний вітер

14:20, 10 липня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

У Києві оголосили штормове попередження / фото УНІАН
У Києві оголосили штормове попередження / фото УНІАН

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 липня у Києві очікуються грози та сильний вітер.

Сьогодні в Україні практично без опадів, на півдні до +33° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

"У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 10 липня гроза, місцями шквали вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадують правила поведінки у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо рекомендують негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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